В Тюмени любители походов поспорят за звание лучших на чемпионате "ПСР 36,6"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команды могут заявиться на участие в чемпионате Тюменской области по спортивному туризму на комбинированных дистанциях "ПСР 36,6", который пройдет в с. Успенка с 13 до 15 октября.

Принять участие могут новички и спортсмены. Заявки принимают по ссылке.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Федерации спортивного туризма Тюменской области Александр Черепанов, это тематические соревнования по поисково-спасательным работам в природной среде. Участники в режиме нон-стоп будут перемещаться по местности со снаряжением, параллельно выполняя различные задания, которые дают им непосредственно на месте. Например, потребуется, ориентируясь по GPS-координатам, найти пострадавшего, оказать ему первую помощь, транспортировать.

"Есть два варианта участия. Один предусмотрен для тех, кто уже знаком с комбинированной дистанцией. Новички могут приехать 14 октября и посетить площадки. Это легкая форма поисково-спасательных работ. На простые соревнования допускаются команды от двух до шести человек, на чемпионат — по два человека. Возраст участников серьезных соревнований — от 18 лет. Новичкам может быть от 16 лет и старше. В том числе в их команде должен быть руководитель от 18 лет и старше", — добавил Александр Черепанов.

Перечень необходимого снаряжения, куда входят страховочные системы, веревки, опубликуют в сообществе "Тюменский туризм" во ВКонтакте в скором времени. Это нужно будет взять с собой.

В 2023 году запланировано 48 часов соревнований. Между блоками может быть не более четырех часов отдыха. "Круглосуточно спортсмены выступают у нас в таких тяжелых условиях, приближенных к реальным. По итогам отметим лучших. Подарки предоставляет Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий", — заключил он.

Подобные соревнования, по мнению председателя Федерации спортивного туризма Тюменской области, полезны для любителей походов. Тренировки помлгут не растеряться в экстремальных ситуациях.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова