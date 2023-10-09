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В УФО урожай собрали с 80 % площадей

Экономика, 16:59 09 октября 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Уральские аграрии собрали урожай с 80 % площадей, засеянных зерновыми, зернобобовыми и картофелем.

"В ближайшее время уборочная кампания будет завершена. На контроле остаются вопросы подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону: сев озимых, обеспечение аграриев семенами, удобрениями, техникой и средствами защиты растений. От этого зависит не только продовольственная безопасность, но и наши экспортные возможности", – подчеркнул полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Регионы УФО завершают уборку урожая. Обработано 80 % площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, намолочено 5,2 млн тонн. Средняя урожайность на сегодняшний день составляет 18,3 центнера с гектара.

Картофель также убран с 80 % площадей: аграрии накопали почти 570 тыс. тонн, урожайность - 213 центнеров с гектара, сообщает пресс-служба полпредства.

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# уборочная кампания

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