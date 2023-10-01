Восемь тюменских писателей встретятся с читателями в библиотеках города

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Встречи с восемью тюменскими писателями пройдут в рамках культурно-просветительского проекта "Литературные среды" на площадках Централизованной городской библиотечной системы 11 октября, сообщают организаторы.

В 11 часов встречи начнутся одновременно в трех библиотеках. В центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) состоится литературное путешествие "Сибирские читалочки Екатерины Володиной". Ребята пообщаются с поэтом, обсудят ее книгу "Сибирские читалочки". Автор познакомит юных читателей со стихами и забавными потешками, поиграет в словесные игры.

В центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) пройдет встреча-игра "Беличий переполох" с детским писателем и поэтом Василием Михайловым. Дети прослушают фрагменты книг Василия Андреевича о сибирской природе, животных, детстве, а также разгадают загадки, написанные автором, и примут участие в играх по мотивам его произведений.

В библиотеке им. М. М. Пришвина (ул. Ватутина, 14) состоится литературный экспресс "Пришвина бездна". Гостем литературной встречи станет Анатолий Омельчук. Известный тюменский автор затронет тему жизни и творчества Михаила Пришвина. На встрече писатель поразмышляет о жизни и творчестве писателя, его душевных метаниях и значении Тюмени в жизни Пришвина. А также познакомит читателей с отрывком из своей новой книги "Пришвина бездна".

В 12 часов встречи начнутся в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15), Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) и библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31). В информационно-библиотечном центре состоится творческая встреча с поэтом Михаилом Федосеенковым "Сердце молвит русским языком…". Литературно-краеведческий центр станет площадкой для детского писателя Григория Кайгородова. В библиотеке № 2 им. А. А. Гришина состоится литературный час с поэтом, автором шести сборников Дмитрием Сергеевым "Мне в черных окнах виден звездный свет".

В 13 часов сотрудники библиотеки № 6 им. З. К. Тоболкина (ул. Одесская, 39) ждут на творческую встречу "Писатель должен уметь удивлять" с председателем Тюменского регионального отделения Союза писателей России Леонидом Ивановым.

В 15 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2) состоится литературное путешествие "По дорогам творчества" с Ириной Андреевой. Гости услышат отрывки из книги "Алькины каникулы", которая стала дипломантом регионального конкурса "Книга года–2022" в номинации "Лучшая книга для детей и юношества".

Возрастное ограничение: 6+.

Следующие встречи планируются в ноябре.