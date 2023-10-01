Тюменский НПЗ обеспечивает топливом потребителей в Уральском федеральном округе

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Тюменский нефтеперерабатывающий завод имеет ключевое влияние на динамику промышленного производства Тюменской области. Рост производства кокса и нефтепродуктов в январе-августе 2023 года составил 121,9 % в сопоставимых ценах к январю-августу 2022 года, сообщает Тюменьстат.

"Производство кокса и нефтепродуктов занимает значительную долю в объеме обрабатывающих производств Тюменской области - 33 % по итогам января-августа 2023 года", - отмечено в сообщении.

За 8 месяцев 2023 года увеличилось производство автомобильного бензина в 1,6 раза, дизельного топлива - в 1,4 раза, производство пропана и бутана сжиженных выросло на 2,5 % к январю-августу 2022 года.

Тюменский НПЗ (филиал ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ") подключен к магистральному нефтепроводу, а мощности завода позволяют обеспечить тюменским топливом потребителей в Уральском федеральном округе и других регионах Российской Федерации - установленная мощность переработки завода составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

Качество дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки 97 %. Также предприятие занимается производством бензинов стандарта Евро-5.