Студенты литфака 60+ обсудили творчество Гамзатова на первой встрече в Ишиме

| Фото: предоставлено Еленой Евсеевой | Фото: предоставлено Еленой Евсеевой

Открытие литературно-творческого факультета Университета старшего поколения "За активное долголетие" прошло в центральной библиотеке Ишима. Всего факультетов восемь. В 2023 году студентами стали 30 человек золотого возраста.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила декан-координатор университета Светлана Охотникова.

"Это второй поток, первые выпускники после четырехлетнего обучения весной текущего года получили свидетельства негосударственного образца об окончании университета. Проект объединяет жителей Ишима пенсионного возраста, выбирающих активную и содержательную жизнь", - пояснила руководитель и добавила, что общий старт учебе дали 1 октября, а факультеты присоединяются поэтапно.

| Фото: предоставлено Еленой Евсеевой | Фото: предоставлено Еленой Евсеевой

По словам организаторов, проект межведомственный. Он направлен на повышение качества жизни людей пожилого возраста и дает возможность бесплатно получать новые знания.

Слушателей ждут лекции, беседы, дискуссии, мастер-классы, видеоэкскурсии, встречи с интересными людьми. Студенты смогут сами активно участвовать в проведении занятий: готовить сообщения, доклады, делиться впечатлениями о прочитанных книгах, просмотренных фильмах.

Первое занятие литературно-творческого факультета посвятили 100-летию Расула Гамзатова, его жизни и творчеству. Библиотекари рассказали возрастным студентам интересные факты из биографии поэта, почитали стихи. Затем, после совместного исполнения песни "Журавли" на стихи дагестанского поэта, подарили участникам события фигурки бумажных журавлей.

| Фото: предоставлено Еленой Евсеевой | Фото: предоставлено Еленой Евсеевой

"Здесь важно все: приобщение к культуре нашей многонациональной страны, живое общение со сверстниками, возможность узнавать новое и открывать в себе дремавшие таланты. Нашим умудренным опытом студентам, которые молоды душой, нравится учиться и чувствовать себя причастным к происходящим в родном городе и в мире событиям", - подчеркнула библиотекарь Елена Евсеева.

Занятия в университете старшего поколения не ограничены библиотечным пространством. Активные горожане зрелого возраста изучают основы компьютерной и пенсионной грамотности, занимаются декоративно-прикладным творчеством в Арт-галерее, слушают лекции и посещают практикумы по истории, с оптимизмом занимаются спортом и садом. Встречи каждого факультета проходят ежемесячно. Первый учебный год завершится в мае.

Инна Кондрашкина