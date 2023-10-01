Новую очередь тепличного комбината откроют в Тюменском районе в ноябре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четвертую очередь тепличного комбината - 19 га - откроют в деревне Нариманова Тюменского района в ноябре 2023 года.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

В прямом эфире, который прошел в сообществе "ЦУР Тюменской области", он рассказал о положении дел в агропромышленном секторе и отвечал на вопросы зрителей. Один из слушателей поинтересовался наличием вакансий.

Владимир Чейметов отметил, что в агропромышленном секторе их много. К тому же до конца 2023 года откроется очередь тепличного комбината в деревне Нариманова, куда потребуются сотрудники.

"Запланировано почти 300 рабочих мест. Круглый год 26 градусов тепла, доставка из Тюмени. Заработная плата может варьироваться от 40 до 90 тысяч рублей в зависимости от производительности труда", — рассказал директор регионального департамента агропромышленного комплекса.

Напомним, в середине августа 2023 года в Исетском районе запустили новый блок крупнейшего российского племрепродуктора индейки. Там было создано 200 рабочих мест, часть уже замещена птицеводами, но вакансии еще есть, отметил Владимир Чейметов.

Помимо этих новых инвестиционных проектов, по отрасли имеется около 460 вакансий. Потребность в специалистах, рабочих руках огромная, сказал директор регионального департамента АПК.

Инна Пахомова