Сотрудники Росгвардии обсудили взаимодействие органов власти и силовых ведомств

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Учебно-методический сбор с участием заместителя руководителя департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергея Кузнецова проходит в Тюмени.

С начальниками пресс-служб территориальных управлений Уральского федерального округа Росгвардии встретился заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский. В областную столицу приехали представители всех шести регионов УФО.

Как сообщает информационный центр правительства области, на встрече они обсудили взаимодействие органов власти и силовых ведомств по вопросам развития информационной политики и обеспечения безопасности в регионе.