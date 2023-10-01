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Сотрудники Росгвардии обсудили взаимодействие органов власти и силовых ведомств

Общество, 19:15 11 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Учебно-методический сбор с участием заместителя руководителя департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергея Кузнецова проходит в Тюмени.

С начальниками пресс-служб территориальных управлений Уральского федерального округа Росгвардии встретился заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский. В областную столицу приехали представители всех шести регионов УФО.

Как сообщает информационный центр правительства области, на встрече они обсудили взаимодействие органов власти и силовых ведомств по вопросам развития информационной политики и обеспечения безопасности в регионе.

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# Павел Белявский , Росгвардия

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