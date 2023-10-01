Тобольское предприятие "Герефорд" получило серебро на выставке "Золотая осень-2023"

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Тобольское предприятие "Герефорд" на крупнейшем агропромышленном событии года "Золотая осень-2023" за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства было отмечено серебряной медалью.

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

ООО "Герефорд" было образовано в 2006 году при финансовой поддержке областного департамента. Сегодня – это многопрофильное предприятие, занимающееся разведением КРС, овец и лошадей, а также производством зерновых и кормовых культур. За 10 лет численность поголовья КРС увеличилась до 500 голов. Для планомерного развития племенной работы здесь построен коровник на 300 голов, телятник для молодняка, склад зерна, склад фуражных кормов, сообщает департамент АПК Тюменской области.

"Молодняк герефордской породы класса элиты-рекорд тюменского производителя ценят животноводы Российской Федерации. Сегодня животные тобольского предприятия "Герефорд" уезжают на воспроизводство в крупные организации Центрального федерального округа РФ, а на доращивание и воспроизводство к предпринимателям Тюменской, Курганской и других областей", - отмечено в сообщении.

Предприятие ведет серьезную племенную работу. В том числе по договору с ГАУ Северное Зауралье здесь ведутся исследования по характеристике аллелофонда крупного рогатого скота герефордской породы и микросателлитного анализа генетического материала. В работе уже получены данные, которые в дальнейшем используются для выявления генетических профилей животных.