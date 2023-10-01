На обновленном мемориале в Ялуторовском районе установят военную технику

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военную технику установят на территории мемориала в селе Памятное Ялуторовского района. Ожидается, что она появится здесь ко Дню народного единства, 4 ноября.

"Будет установлена техника, пока не буду говорить, что именно. Площадка подготовлена. Думаю, что 4 ноября уже проведем открытие с митингом", — сказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

Обновление сквера Воинской славы и памяти в с. Памятное он назвал самым главным проектом, который реализовали к 100-летию муниципального района. Заложенный в 2015 году сквер памяти обрел завершенный вид ко Дню Победы в 2022 году. В настоящее время здесь установлена стена из гранитных плит, на которых нанесены 3 тыс. 275 фамилий участников Великой Отечественной войны.

Инна Пахомова