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На обновленном мемориале в Ялуторовском районе установят военную технику

Общество, 15:12 12 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военную технику установят на территории мемориала в селе Памятное Ялуторовского района. Ожидается, что она появится здесь ко Дню народного единства, 4 ноября.

"Будет установлена техника, пока не буду говорить, что именно. Площадка подготовлена. Думаю, что 4 ноября уже проведем открытие с митингом", — сказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

Обновление сквера Воинской славы и памяти в с. Памятное он назвал самым главным проектом, который реализовали к 100-летию муниципального района. Заложенный в 2015 году сквер памяти обрел завершенный вид ко Дню Победы в 2022 году. В настоящее время здесь установлена стена из гранитных плит, на которых нанесены 3 тыс. 275 фамилий участников Великой Отечественной войны.

Инна Пахомова

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# военная техника , Ялуторовский район

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