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Имена 3 тыс. жителей Ялуторовского района увековечены на обновленном мемориале в с. Памятное

Общество, 11:55 26 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Имена более 3 тыс. жителей Ялуторовского района, участников Великой Отечественной войны, среди которых четыре Героя Советского Союза, увековечены на мемориале в с. Памятное.

В день столетия муниципального образования благоустроенный комплекс посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как рассказала представитель инициативной группы местных жителей Наталья Нечаева, ранее на этом месте был пустырь, но после обращения в правительство региона на площадке были проведены необходимые работы.

Заложенный в 2015 году сквер памяти обрёл завершённый вид ко Дню Победы в 2022 году. В настоящее время установлены гранитные плиты с именами земляков-героев, появился мемориал пограничных войск.

По словам Натальи Нечаевой, обновлённый мемориал стал очень популярен у местных жителей, ежегодно в День Победы у него собираются не только памятновцы, приезжают и ялуторовчане.

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Николай Ступников

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# Великая Отечественная война , мемориал

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