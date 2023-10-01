Тюменцы могут поучаствовать в форуме специалистов культуры и искусства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в VI профессиональном форуме специалистов культуры и искусства "Культура в городской среде. Открытые Территории", который пройдет в областной столице с 20 по 24 октября. Участников ждут мастер-классы, лекции и вебинары, а также обмен опытом с экспертами из разных городов России. Отправить заявку можно до 17 октября, сообщают организаторы.

Форум будет интересен представителям муниципальных учреждений культуры, бизнеса, некоммерческим организациям, активным гражданам, публичным деятелям, специалистам, экспертам сферы культуры и искусства, а также представителям сферы образования.

Участники узнают о новых подходах к совместной работе учреждений культуры и предприятий, обсудят партнерские отношения, практические способы взаимодействия и роли бизнеса в развитии учреждений культуры. Также в рамках форума пройдет работа по секциям, где будут обсуждаться такие темы, как психология, деятельность некоммерческих организаций, успешные примеры партнерского взаимодействия, развитие личного бренда и многие другие.

Мероприятия пройдут в двух площадках: в здании администрации Тюмени и в музейном комплексе им. Словцова, а также в формате онлайн.