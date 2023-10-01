Кондитер создала торт в честь Тюменского филармонического оркестра

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Элегантный торт "Оркестр" создала кондитер заведения Vena Violetta Татьяна Барова в честь Тюменского филармонического оркестра. Одними из первых его попробовали сами музыканты.

Автор десерта весной посетила концерт ТФО, посвященный памяти Сергея Рахманинова. Во время прослушивания музыки ей пришла в голову идея таким образом выразить благодарность музыкантам за то, что они вдохновляют публику своей виртуозной игрой

"Передать музыку на вкус было непростой задачей. Практически все лето мы пробовали разные сочетания. И в итоге пришли к искристому, легкому, чистому и свежему вкусу, который прекрасно отразил то, что мы задумали", - отметила Татьяна Барова.

В составе нового десерта сочетание лимона, мяты и миндального ореха, а также небольшие кусочки фундука и нотка ликера "Амаретто". Каждый ингредиент выгодно подчеркивает другие, и все вместе они органично звучат.

"Сочетание разных видов искусства – это всегда очень интересно и это, безусловно, волнует публику. Мы очень рады такой идее и ее красивому воплощению, – отметила заместитель генерального директора ТКТО по развитию Ксения Татаренко. – На мой взгляд, теперь в Тюмени и Тюменской области есть такой потрясающий гастрономический бренд – торт "Оркестр".

Одними из первых сладкий шедевр попробовали музыканты Тюменского филармонического оркестра Валерия Янковская (скрипка), Михаил Топалиди (ударные) и Арина Мельник (флейта).

"Мы приехали в ожидании чего-то особенного. Огромное спасибо тому, кто это придумал! Это большая честь для нашего оркестра. И лично я о подобных случаях никогда не слышала", – поделилась Валерия Янковская.

Попробовать торт или его мини-версию в виде пирожного теперь смогут все желающие. Приобрести "Оркестр" можно в одной из двух городских кондитерских "Vena Violetta", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.