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Общественный транспорт вновь пойдет по улице Ленина с 16 октября

Общество, 12:58 13 октября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Общественный транспорт в Тюмени возвращается на основную схему движения в связи с открытием участка улицы Ленина от здания музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) до улицы Перекопской.

С 16 октября по прежнему маршруту пойдут автобусы №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы , общественный транспорт

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