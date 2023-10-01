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Более 463 тысяч тюменцев прошли диспансеризацию в 2023 году

Общество, 16:18 16 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 463 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр с января по сентябрь 2023 года.

В новой программе госгарантий на 2024-2026 год расходы на профилактику заболеваний, медицинскую реабилитацию, скорую и высокотехнологичную медицинскую помощь будут значительно увеличены, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Впервые заложен бюджет на диспансеризацию пациентов с такими хроническими заболеваниями, как онкология, болезни сосудов и сердца, сахарный диабет. Еще одна госгарантия - медицинская реабилитация на дому после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний, коронавируса, при болезнях центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

Объем профилактических медосмотров увеличили более чем на 20%, а также заложили в программу медико-психологическое консультирование.

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# диспансеризация

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