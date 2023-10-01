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Тюменские юнармейцы запишут видеоприветы своим отцам – участникам СВО

Общество, 13:53 13 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юнармейцы и ученики групп добровольной подготовки к военной службе Тюменской области запишут видеоприветы своим отцам, которые участвуют в СВО. Присоединиться к ним могут и дети, чьи папы трудятся на сложных объектах или находятся в долгой командировке.

Организаторы рассчитывают, что приветы от самых родных людей придадут сил отцам, которые выбрали свой путь служения Родине.

"Видео размещаются в социальных сетях патриотической направленности муниципалитетов. Таким образом, обращения увидят и жители региона. В своих обращениях ребята поздравляют всех с Днем отца, а своим папам передают привет и говорят, что очень ждут их домой. Это очень сильно поддержит мужчин", - рассказала старший методист регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Татьяна Райбер.

Присоединиться к акции могут и все желающие. Для этого нужно выложить ВК-клип в социальные сети с хештегами #сПапойРядом #ОтцыМолодцы.

Отметим, что акция проходит во всей Тюменской области и посвящена празднованию Дня отца.

Оксана Корнеенкова

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# Аванпост , День отца , СВО , Юнармия

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