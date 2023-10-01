Обновленный маршрут экотропы презентовали в леcопарке Гагарина в Тюмени

| Фото: из сообщества "Первые | Тюменская облаcть" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Первые | Тюменская облаcть" во ВКонтакте

Презентация обновленного маршрута экологической тропы состоялась в лесопарке им. Ю. А. Гагарина в Тюмени 12 октября, сообщает Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР".

Маршрут дополнился новыми стендами, в которых содержится информация об особенностях экосистем лесопарка и его окрестностей и влиянии человека на них. Участники презентации прогулялись по маршруту с экскурсоводами, представителями движения "ЧИР", и узнали об истории и природе парка.

В открытии приняли участие активисты РДДМ "Движение первых", обучающиеся школы № 13, представители органов региональной власти и общественных объединений.

Проект реализован при финансовой поддержке ООО "РН-Уватнефтегаз".