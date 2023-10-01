Обновленный маршрут экотропы презентовали в леcопарке Гагарина в Тюмени
Презентация обновленного маршрута экологической тропы состоялась в лесопарке им. Ю. А. Гагарина в Тюмени 12 октября, сообщает Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР".
Маршрут дополнился новыми стендами, в которых содержится информация об особенностях экосистем лесопарка и его окрестностей и влиянии человека на них. Участники презентации прогулялись по маршруту с экскурсоводами, представителями движения "ЧИР", и узнали об истории и природе парка.
В открытии приняли участие активисты РДДМ "Движение первых", обучающиеся школы № 13, представители органов региональной власти и общественных объединений.
Проект реализован при финансовой поддержке ООО "РН-Уватнефтегаз".