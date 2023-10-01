Специалисты Росгвардии обменялись опытом в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Специалисты пресс-служб подразделений Росгвардии Уральского федерального округа обменялись опытом в Тюмени. В центре внимания -информационное сопровождение деятельности ведомства. Кроме того, они встретились с заместителем губернатора Тюменской области Павлом Белявским и представителями СМИ, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Предметный разговор по развитию информационной политики и взаимодействии между СМИ и правоохранительными органами состоялся с представителями департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике регион. А также медиахолдинга "Сибинформбюро" и газеты "Тюменская область сегодня".

В мероприятии принял участие начальник управления организации информационного сопровождения — заместитель руководителя ДВСМИ Росгвардии полковник Сергей Кузнецов.