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Специалисты Росгвардии обменялись опытом в Тюмени

Общество, 20:21 13 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Специалисты пресс-служб подразделений Росгвардии Уральского федерального округа обменялись опытом в Тюмени. В центре внимания -информационное сопровождение деятельности ведомства. Кроме того, они встретились с заместителем губернатора Тюменской области Павлом Белявским и представителями СМИ, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Предметный разговор по развитию информационной политики и взаимодействии между СМИ и правоохранительными органами состоялся с представителями департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике регион. А также медиахолдинга "Сибинформбюро" и газеты "Тюменская область сегодня".

В мероприятии принял участие начальник управления организации информационного сопровождения — заместитель руководителя ДВСМИ Росгвардии полковник Сергей Кузнецов.

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# пресс-служба , Росгвардия по Тюменской области , учеба

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