Тюменским отцам бойцов СВО вручили награды на региональном форуме в музее Словцова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодный региональный форум "Отцы России" стартовал в музее Словцова в Тюмени 14 октября. Он приурочен ко всероссийскому Дню отца, который отмечают в третье воскресенье октября. Девяти мужчинам, родителям бойцов спецоперации, вручили медали общественного признания "Отец солдата".

Участников по видеосвязи приветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что событие в третий раз объединило многих лидеров общественного мнения, представителей общественной организации "Совет надежных отцов" и всех активных граждан, поддерживающих укрепление семейных традиций и ценностей.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Я как глава региона и отец, разделяю с вами эту позицию. Считаю, что семья – безусловная ценность. А общество, в центр которого поставлена семья, устойчиво, надежно и безопасно", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор поблагодарил отцов тюменских бойцов, которые принимают участие в специальной военной операции за воспитание достойных сынов Отечества, и поздравил всех с наступающим праздником.

На церемонии награждения первому награду общественного признания "Отец солдата" вручили Нурбаю Раизову, чей сын Жумабай погиб, и посмертно был представлен к званию Героя России.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медали удостоился и Игорь Мастерских, который поднялся на сцену с супругой. Его сын Владимир погиб в августе 2023 года.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отцы поблагодарили за внимание к ним и память об их сыновьях, отметили, что пережить тяжелую утрату помогают постоянные поддержка и участие. После чего присутствующие почтили память погибших в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Награждение продолжилось вручением медалей еще семи отцам бойцов из Тюменской области.

Получил медаль "Отец солдата" и Раф Садыков, сам участник войны в Афганистане, кавалер ордена Красной звезды. Он посвятил свою жизнь военному делу, полковник в отставке. Воспитал сына Илью настоящим патриотом. С февраля 2024 года по июль 2023 года молодой человек выполнял боевые задачи в зоне СВО. Награжден медалью "Участник СВО".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для меня мой отец всю жизнь был примером. Выпускник Тюменского военно-пехотного училища, в 1942 году ушел на воронежский фронт. По его рассказам после войны я рос и думал, что войны не будет. Но и меня война коснулась, и моего сына. России надо быть всегда наготове, чтобы отразить нападение любого врага", - заявил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум продолжило обсуждение роли отца в воспитании ребенка, развития института семьи и важности передачи традиционных ценностей подрастающему поколению.

Инна Кондрашкина