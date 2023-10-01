  • 15 октября 202315.10.2023воскресенье
  • USD97,3075
    EUR102,5523
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области больше всего открытых вакансий в образовании и строительстве

Общество, 09:49 15 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

38 тыс. 13 человек обратились за содействием в поиске работы в службы занятости населения Тюменской области с начала 2023 года.

29 тыс. 556 обратившихся, то есть 77,8 %, были трудоустроены. Годом ранее этот показатель составлял 69,4 %. С официальными данными областного департамента труда и занятости населения за девять месяцев ознакомился "Вслух.ру".

По данным на 1 октября, в регионе официально зарегистрировано 4 тыс. 439 соискателей, в том числе 2 тыс. 298 безработных. При этом в банке вакансий службы занятости 22 тыс. 187 предложений для трудоустройства, то есть по пять на каждого ищущего работу.

Больше всего вакансий в сфере образования (2 тыс. 815), строительства (2 тыс. 237), обрабатывающих производств (2 тыс. 164), торговле и ремонте транспорта (1 тыс. 988), сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (1 тыс. 919). Еще 1 тыс. 754 специалиста готовы принять в учреждения здравоохранения и социальный услуг.

Для удобства работодателей и соискателей работает интерактивный сайт департамента. Адрес: ул. Республики 204в, корп. 3. Телефон горячей линии (3452) 27-36-05.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# вакансии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:31 15.10.2023О влиянии режима сна на здоровье и активность рассказала тюменский врач
10:04 15.10.2023Владимир Якушев: быть папой – значит быть опорой и защитой своей семьи
09:49 15.10.2023В Тюменской области больше всего открытых вакансий в образовании и строительстве
09:11 15.10.2023Сплошная проверка водителей на трезвость прошла в Тюмени