В Тюменской области больше всего открытых вакансий в образовании и строительстве

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

38 тыс. 13 человек обратились за содействием в поиске работы в службы занятости населения Тюменской области с начала 2023 года.

29 тыс. 556 обратившихся, то есть 77,8 %, были трудоустроены. Годом ранее этот показатель составлял 69,4 %. С официальными данными областного департамента труда и занятости населения за девять месяцев ознакомился "Вслух.ру".

По данным на 1 октября, в регионе официально зарегистрировано 4 тыс. 439 соискателей, в том числе 2 тыс. 298 безработных. При этом в банке вакансий службы занятости 22 тыс. 187 предложений для трудоустройства, то есть по пять на каждого ищущего работу.

Больше всего вакансий в сфере образования (2 тыс. 815), строительства (2 тыс. 237), обрабатывающих производств (2 тыс. 164), торговле и ремонте транспорта (1 тыс. 988), сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (1 тыс. 919). Еще 1 тыс. 754 специалиста готовы принять в учреждения здравоохранения и социальный услуг.

Для удобства работодателей и соискателей работает интерактивный сайт департамента. Адрес: ул. Республики 204в, корп. 3. Телефон горячей линии (3452) 27-36-05.



