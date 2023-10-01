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В Тюмени Ford сбил ребенка, выбежавшего на проезжую часть

Происшествия, 10:48 15 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

10-летний мальчик пострадал в ДТП на ул. Николая Семенова в Тюмени 14 октября. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте,сообщает региональное управление ГИБДД.

Предварительно, компания детей выбежала на дорогу вне пешеходного перехода, одного из них сби Ford. По словам водителя, он не успел остановиться, так как дети неожиданно появились на проезжей части.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Ребенок получил травмы, его доставили в больницу для обследования. Обстоятельства ДТП выясняются.

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