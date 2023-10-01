Под Тюменью Daewoo Matiz вылетел в поле, водитель и ее дочь - в больнице

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

40-летняя водитель и ее 13-летняя дочь пострадали в ДТП на ул. Утешевской в Тюмени 14 октября, их автомобиль Daewoo Matiz вынесло в поле. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Автоинспекторы выясняют, как ехала 40-летняя водитель, что малолитражка опрокинулась в кювет. "Предварительно, автомобилистка не выбрала безопасную скорость на затяжном повороте. Саму ее выбросило из машины через лобовое стекло", - прокомментировали в ведомстве.

Водитель и ее 13-летняя дочь, ехавшая не переднем сиденье, ранены.

Была ли водитель трезва, определит анализ проб, взятых в больнице, куда женщину доставили с травмами после аварии.