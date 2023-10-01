"Счастливый день" провёл медиахолдинг "Семёрка" в пятницу тринадцатого

| Фото: Владимир Таланцев | Фото: Владимир Таланцев

В пятницу тринадцатого медиахолдинг "Семёрка" провёл "Счастливый день".

13 октября в ДК "Нефтяник" творческая команда медиахолдинга "Семёрка" презентовала новые возможности радиостанций компании: "Радио 7" (103,1 ФМ), детское радио "Ребячья республика" (89,2 ФМ), "Радио Дача" (89,6 ФМ), "Маруся ФМ" (90,4 ФМ), "Love Radio"* (106,5 ФМ) и "Комсомольская правда" (99,6 ФМ).

Основным событием презентации стал запуск сети "Love Radio"* на весь юг Тюменской области. Об этом рассказал генеральный директор медиахолдинга "Семёрка" Андрей Ковалёв.

Учредитель ООО "Радио 7" Татьяна Максимова презентовала новые возможности радио "Комсомольская правда" в Тюмени. Теперь в тюменском сегменте эфира будут выходить программы о бизнесе с участием известных предпринимателей, общественных деятелей и политиков региона.

Главный редактор медиахолдинга "Семёрка" Евгений Глебов рассказал о новом сезоне на "Радио 7", а также о том, что в большой радиосемье "Семёрки" относительно недавно появилась ещё одна станция – "Маруся ФМ", которая успела завоевать сердца тюменцев.

Специальный гость из Москвы, генеральный продюсер холдинга "Крутой Медиа", куда входят "Радио Дача" и "Love Radio"*, Диана Синицына рассказала о масштабных проектах холдинга, о возможностях сотрудничества с деловыми и сетевыми партнёрами, а также о том, что ждёт слушателей в новом сезоне радиостанций.

Приятным сюрпризом вечера стало вручение генеральному директору медиахолдинга "Семёрка" признательности за плодотворное сотрудничество из рук директора департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени Сергея Борисевича.

В завершении "Счастливого дня" гости и друзья холдинга "Семёрка" приняли участие в диско-фуршете с участием DJ Bronti.

* Лав Радио

** Диджей Бронти