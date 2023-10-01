Спектакль-балаган представят публике в день рождения Конька-горбунка в Ишиме

| Фото: предоставлено Еленой Семенас | Фото: предоставлено Еленой Семенас

Спектакль "Конек-горбунок и все, все, все…" покажут школьникам в день рождения Конька-горбунка в городском Дворце культуры в Ишиме 29 октября. Театрализованное игровое представление в жанре балагана представят 15 юных актеров студии "Арлекино". Вход на спектакль свободный.

Как рассказала руководитель студии и режиссер постановки Елена Семенас, этот спектакль поставили еще в 2021 году к 25-летию театра-студии. Тогда его тепло принял ишимский зритель.

| Фото: предоставлено Еленой Семенас | Фото: предоставлено Еленой Семенас

В марте 2023 года постановка покорила театральные подмостки Санкт-Петербурга. Коллектив привез диплом лауреата I степени с Международного творческого фестиваля-конкурса "Призвание - АРТИСТ" и еще четыре персональных награды.

"Не люблю хвастаться и редко ставлю высокие оценки, но спектакль получился классный. Дети отработали великолепно!" – подчеркнула Елена Семенас.

В честь дня рождения любимого сказочного персонажа, придуманного Петром Ершовым – уроженцем земли Ишимской, немного изменили начало постановки, поделилась она. И сделали спектакль подарком Коньку-горбунку в честь его праздника.

| Фото: предоставлено Еленой Семенас | Фото: предоставлено Еленой Семенас

Режиссер пояснила, что особенностью спектакля стало отсутствие декораций и костюмов. Дети словно решили пошуметь на сцене и увидели в зале паренька, похожего на Емелю из сказки "По Щучьему веленью".

"Емеля оказался настоящим, поднялся на сцену. И понеслось яркое и веселое действо. Дети примеряют на себя образы Царя, царевны Несмеяны. Постановка игровая, живая. Родители не отстают от ребятишек и смеются наравне с ними", - отметила руководитель театра-студии.

Она добавила, что спектакль по произведению эксцентрика Владислава Панфилова нравится и взрослым и детям.

Возрастное ограничение: 0+.

| Фото: предоставлено Еленой Семенас | Фото: предоставлено Еленой Семенас

Инна Кондрашкина