Житель Ишимского района обвиняется в покушении на убийство мужа сестры
Происшествия, 17:14 16 октября 2023
| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области
Житель Ишимского района обвиняется в покушении на убийство мужа своей сестры, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.
По версии следствия, вечером 15 октября 44-летний нетрезвый мужчина с ножом пришел к дому мужа своей сестры в деревне Опеновка Ишимского района. В огороде злоумышленник не менее двух раз ударил 37-летнего мужчину в живот и спину. На крики и шум прибежала жена раненого. Женщина вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.