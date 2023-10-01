Житель Ишимского района обвиняется в покушении на убийство мужа сестры

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Житель Ишимского района обвиняется в покушении на убийство мужа своей сестры, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 15 октября 44-летний нетрезвый мужчина с ножом пришел к дому мужа своей сестры в деревне Опеновка Ишимского района. В огороде злоумышленник не менее двух раз ударил 37-летнего мужчину в живот и спину. На крики и шум прибежала жена раненого. Женщина вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.