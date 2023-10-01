Тюменские врачи помогли 100-летней пациентке

| Фото: ОКБ № 2 (архив) | Фото: ОКБ № 2 (архив)

100-летняя пациентка Эдит Рычкова поступила в стационар тюменской больницы "Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России" в начале октября. Женщина прошла путь от санитарки до заведующей городской поликлиникой, сообщает информационный центр правительства региона.

Пациентку в экстренном порядке госпитализировали в профильное отделение. К лечению приступила команда опытных врачей. Специалисты смогли помочь Эдит Альбертовне, несмотря на наличие сочетанной патологии и возраст. Женщину выписали, сейчас она проходит лечение по месту жительства.