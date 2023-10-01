Почти 1 млн 650 тыс. тонн зерна собрали аграрии Тюменской области

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Около 14 тыс. га осталось аграриям Тюменской области для завершения уборки урожая зерна. Это последние 2 % от общей площади. Валовой сбор — почти 1 млн 650 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность — 23 центнера с га, сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.

Семь районов Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. Это Бердюжский, Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский, Уватский, Юргинский районы и Заводоуковский городской округ.

Уборку картофеля завершили на 99 %. Работы на последних гектарах полей продолжают хозяйства пяти районов области. Второго хлеба в регионе на сегодня собрали уже более 208 тыс. тонн. Картофель показывает среднюю урожайность в 270 центнеров с га.

Также в работе остались поздние сорта капусты и моркови и небольшие объемы свеклы. В целом овощи убраны на 87 %. Валовой сбор составил почти 39 тыс. га. Урожайность — 451 центнер с га.

На 100 % от плана засыпаны семена под урожай 2024 года.