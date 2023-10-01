Елена Бойко: в тюменских школах уделяют внимание наличию мест и обеспечению безопасности

| Фото: пресс-служба Тюменской городской думы | Фото: пресс-служба Тюменской городской думы

Пристальное внимание уделяется наличию мест и обеспечению безопасности в школах Тюмени. Эти два вопроса всегда на контроле. Об этом заявила председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елена Бойко. Первое заседание прошло в Тюменской городской думе VIII созыва 18 октября.

По ее словам, Тюмень – динамично развивающийся город. И несмотря на увеличение количества учеников в текущем году на 15 % в сравнении с 2022 годом, вопрос обеспечения детей местами в школах решается. В том числе и благодаря вводу в эксплуатацию новых образовательных учреждений.

"Строятся новые комфортные школы. За последнее время три школы были приняты к эксплуатации. И еще тридцатая школа в прошлом году, которую все тоже очень сильно ждали. Есть и не новые школы, но в них делают капитальный и текущий ремонты, содержат в нормативном состоянии", - подчеркнула председатель комиссии.

Она отметила, что в школе дети проводят большую часть своей жизни. И каждый родитель хочет, чтобы его ребенок учился в комфортных условиях. Это будет стимулировать школьников к развитию, желанию ходить в школу.

Комментируя доклад директора департамента образования Ольги Трениной, Елена Бойко сказала, что хотя 97 % школ соответствуют всем современным требованиям, но работать есть над чем – приведением в соответствие с нормативной базой оставшихся 3 %.

Депутат акцентировала внимание на важности развития социального направления: "Социалка – это про человека, а дети – наше будущее!"

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, подводя итоги заседания, отметила, что работа постоянной комиссии по социальному развитию набирает обороты и активно обсуждается депутатским корпусом. Это очень актуально, потому что касается, в том числе и подрастающего поколения.

"Тема агломерации не уходит с повестки дня, потому что очень много вопросов, которые сегодня интегрируются в муниципалитетах. Выстраиваются серьезные конструктивные диалоги и отношения между департаментами образования муниципалитетов, каждый в своей части решает вопросы. А когда не может, то включается областной департамент образования", - резюмировала она.

| Фото: пресс-служба Тюменской городской думы | Фото: пресс-служба Тюменской городской думы

Инна Кондрашкина