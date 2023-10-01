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34 автобуса большого класса закупит Тюменская область по казначейским кредитам

Общество, 19:03 18 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 автобуса большого класса закупит Тюменская область по специальным казначейским кредитам. Техника будет поставлена к февралю 2024 года, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в УФО.

"Одна из самых острых проблем, с которой сталкиваются регионы – это устаревшие автопарки. Использование таких инструментов, как специальные казначейские кредиты и инфраструктурные бюджетные кредиты позволит обновить технику, повысив тем самым качество пассажирских перевозок", — отмечает Владимир Якушев.

Всего шесть регионов Уральского федерального округа закупят 656 новых автобусов.

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