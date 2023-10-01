Сохранение традиционных ценностей обсуждают ученые и общественники в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийская научно-практическая конференция "Сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей многонационального народа России", посвященная 30-летию Конституции РФ, стартовала в Тюменской областной думе 20 октября.

Приветствуя участников мерпориятия, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что значимость Конституции страны трудно переоценить. Она стала основой всей правовой системы России. По его словам, тема конференции неразрывно связана с главным документом страны.

"Сегодня в центре внимания - сугубо юридические аспекты укрепления духовно-нравственных ценностей многонационального народа России через трактовку и толкование традиционных норм, в том числе в системе высшего образования", - пояснил Валерий Фальков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что на конференции поднимаются вопросы, которые определяют развитие страны и всего общества на ближайшее будущее. Он подчеркнул, что события последних лет стали проверкой государства, системы государственного управления и всего гражданского общества на зрелость и прочность.

Глава региона отметил важность и своевременность принятых три года назад поправок в Конституцию РФ по укреплению суверенитета страны, патриотическому воспитанию, введению социальных гарантий и многих других.

"Поправки в основной закон страны дали новый импульс развитию национальной и государственной политики. Традиционные духовные и нравственные ценности, суверенитет и национальное единство, сплочение вокруг национального лидера - это фундаментальная основа сохранения страны и ее устойчивого развития", - резюмировал Александр Моор.

По словам научного руководителя Института государства и права ТюмГУ Геннадия Чеботарева, отмечать юбилей Конституции стало доброй традицией вместе с Тюменской облдумой, Тюменским госуниверситетом, Общественной палатой Тюменской области. Конференции проводились к 10- и 20-летию главного документа страны. Тема события объединила ученых-конституционалистов и представителей общественных организаций.

"Сегодня представители многих вузов из нескольких городов обсуждают возможность дальнейшего укрепления духовно нравственного потенциала Конституции. Они выработают конкретные рекомендации для будущей Конституции, которая, возможно, будет приниматься в перспективе", - резюмировал он.

Инна Кондрашкина