Узнать о ходе капремонта в доме тюменцы могут в приложении
Общество, 09:22 21 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Как в ближайшее время изменится дом, могут жители Тюмени в приложении Госуслуги.Дом. Там собственники помещений в многоквартирном доме найдут информацию о сроках и этапах проведения капитального ремонта.
Перейти к разделу "Капитальный ремонт" можно с главного экрана при нажатии на баннер "Как изменится ваш дом". На экране выводятся перечень работ по капитальному ремонту и статус их выполнения.
Для просмотра проведенных работ капитального характера необходимо перейти в раздел "Архив выполненных работ", сообщает Государственная жилищная инспекция Тюменской области.