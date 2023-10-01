  • 21 октября 202321.10.2023суббота
  • USD95,9053
    EUR101,4257
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Узнать о ходе капремонта в доме тюменцы могут в приложении

Общество, 09:22 21 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как в ближайшее время изменится дом, могут жители Тюмени в приложении Госуслуги.Дом. Там собственники помещений в многоквартирном доме найдут информацию о сроках и этапах проведения капитального ремонта.

Перейти к разделу "Капитальный ремонт" можно с главного экрана при нажатии на баннер "Как изменится ваш дом". На экране выводятся перечень работ по капитальному ремонту и статус их выполнения.

Для просмотра проведенных работ капитального характера необходимо перейти в раздел "Архив выполненных работ", сообщает Государственная жилищная инспекция Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# капремонт , приложение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:44 21.10.2023Ветеран из Тюмени Михаил Костюрин отмечает столетний юбилей
13:29 21.10.2023100 кг вторсырья сдали тюменские болельщики
12:22 21.10.2023Мастер-классы ждут тюменцев на фестивале авангардного японского танца
11:39 21.10.2023Как быть с повышенным аппетитом, рассказала тюменский эндокринолог