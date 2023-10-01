Узнать о ходе капремонта в доме тюменцы могут в приложении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как в ближайшее время изменится дом, могут жители Тюмени в приложении Госуслуги.Дом. Там собственники помещений в многоквартирном доме найдут информацию о сроках и этапах проведения капитального ремонта.

Перейти к разделу "Капитальный ремонт" можно с главного экрана при нажатии на баннер "Как изменится ваш дом". На экране выводятся перечень работ по капитальному ремонту и статус их выполнения.

Для просмотра проведенных работ капитального характера необходимо перейти в раздел "Архив выполненных работ", сообщает Государственная жилищная инспекция Тюменской области.