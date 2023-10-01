О Всемирном фестивале молодежи — 2024 расскажут тюменцам в торговых центрах

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

О Всемирном фестивале молодежи — 2024 узнают жители Тюмени в формате блиц-викторины. Акция "Я на FEST" проходит в торговых центрах "Кристалл", "Сити-Молл", "Галерея Вояж".

21,22, 28, 29 октября и 4 ноября акция состоится с 12 до 18 часов, 27 октября и 3 ноября с 14 до 20 часов. В будние дни организаторы расскажут о фестивале студентам Тюменского государственного медицинского университета, Тюменского государственного университета, Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи. Жители Тюменской области от 14 до 35 лет могут подать заявку на участие до 4 ноября.