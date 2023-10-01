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100 кг вторсырья сдали тюменские болельщики

Общество, 13:29 21 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 100 килограмм вторсырья сдали болельщики МФК "Тюмень" в экодома. Совместную акцию с клубом провело ООО "Тюменское экологическое объединение".

Участники сдавали бумагу, пластик и другие материалы, пригодные для переработки. Главным призом конкурса стал годовой абонемент на посещение турниров команды. Разыграли его среди участников экологического инициативы при помощи генератора случайных чисел, пишет Тюменская область сегодня.

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