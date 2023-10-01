Обувь из кожи и меха восхитила посетителей выставки "Тюменская марка"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Обувь из кожи, камуса оленя, меха канадской нерпы представила компания "Сибирская обувь" на выставке "Тюменская марка", которая проходила в Выставочном зале 20-21 октября.

"В 2023 году нас пригласили на "Тюменскую марку" в качестве участников. Для нас это ответственно, потому что в нашей компании видят потенциал, качество продукции. Представляем осеннюю и зимнюю коллекции. Здесь лишь малая часть. Вообще у нас ассортимент – около 50 моделей. В ноябре откроем новый магазин в Тюмени, где представим более ста моделей", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор, соучредитель компании "Сибирская обувь" Юрий Федотов.

С 2012 по 2016 годы Юрий Федотов работал заместителем генерального директора на тюменской обувной фабрике "Восход". В 2018 году это предприятие закрылось. В 2019 году было организовано производство под брендом "Сибирский след".

"Мы храним традиции. Плюс постоянно модернизируем технологию пошива, используем интересные материалы для пошива, более современные и надежные. Допустим, раньше мы брали кожу на одном из заводов Свердловской области, но она не совсем подходила под нашу продукцию. Теперь берем материю из Белоруссии, Вятского кожевенного завода. Нашли поставщиков надежной фурнитуры. Постоянно что-то ищем, совершенствуем. На выходе получается достаточно качественная продукция", – добавил Юрий Федотов.

Сегодня на предприятии трудятся 7 человек. В ближайшее время штат вырастет до 12 человек. Предприятие получит шесть единиц швейной техники.

По словам директора, соучредителя компании, обувью, произведенной в Тюмени, интересуется много посетителей, оставляют восторженные отзывы. "Гости активно проявляют интерес к нашей продукции, да и ко всему тюменскому", – сказал он.

Тюменскую обувь отправляют по всей России, страны СНГ. Ранее товар поставляли в Канаду, Швецию, Испанию, Германию, США (штат Калифорния).

Цены на кожаную обувь варьируются от 6,5 тысяч до 10,5 тысяч рублей. Меховые изделия стоят подороже: от 19 тысяч до 28 тысяч рублей.

Напомним, 20 октября на территории Выставочного зала открыли выставку "Тюменская марка". Участие в ней приняли 70 производителей. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова