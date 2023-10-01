В Тюмени назвали основные причины порчи продуктов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основной причиной порчи продуктов является нарушение условий их хранения. Тепло и влага провоцируют рост микроорганизмов, что способствует накоплению токсичных веществ. А именно они и становятся причиной до 80 % пищевых отравлений, сообщает Роспотребнадзор.

Для того, чтобы сохранить скоропортящиеся виды продуктов, не следует оставлять их при комнатной температуре более чем на 2 часа. Блюда из мяса, рыбы и птицы могут храниться не более 24 часов в специальном контейнере в холодильнике. Овощи с заправкой и другими компонентами безопасны до суток. Но при добавлении масла или сметаны их срок годности сокращается до пары часов.

Оптимальная температура в холодильнике – от 4 до 6 градусов. При таком режиме процесс жизнедеятельности бактерий сильно замедляется. Поэтому в холодильнике срок хранения продуктов продлевается, а шанс отравления снижается, пишет Тюменская область сегодня.