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Объем оптовой торговли в Тюменской области превысил 754,6 млрд рублей в 2023 году

Экономика, 18:47 22 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

754 млрд 602 млн рублей составил объем оптовой торговли в Тюменской области с января по август 2023 года. По этому показателю регион вошел в топ-10 субъектов России по динамике прироста – плюс 30,5 %. А по УФО – это третий результат после Свердловской и Челябинской областей.

Такой же прирост - на треть - отмечен в Чукотском автономном округе и Ставропольском крае. Выше показатели в Ненецком автономном округе - в 4,1 раза, Северной Осетии - 72,2 %, Амурской - 56,9 %, Астраханской – 46 % областях. В Москве - 20,8 %, в целом по России – 6,1%.

В абсолютных числах оборот розничной торговли в стране - 84 трлн 811 млрд рублей, в том числе в УФО – 7 трлн 20 млрд 645 млн рублей, приводит данные Росстата Вслух.ру.

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# Росстат , торговля

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