Более 700 тысяч жителей новых регионов получили российские водительские права

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Около 720 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки, сообщает пресс-центр МВД России.

На данный момент более одного млн заявителей обратились в подразделения Госавтоинспекции, дислоцированные в новых российских регионах.

Особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям новых регионов будет действовать до 1 января 2026 года.

"В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления и прохождения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, а при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур. Все действия осуществляются без уплаты государственной пошлины", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.