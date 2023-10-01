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Сосны из умной теплицы Тюменского лесничества перезимуют на поле доращивания

Общество, 16:16 23 октября 2023

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Саженцы сосны, которые выращены в технологичной теплице, переместили на поле доращивания в Тюменском лесничестве на зимовку. Чтобы смена среды на естественную прошла без стресса, сосны к этому подготовили заранее, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"С августа уменьшали число поливов и интенсивно проветривали теплицу, приближая температуру в ней к уличным условиям. Вне дома наши зеленые питомцы живут уже пару недель и чувствуют себя хорошо. До наступления холодов за ними продолжат ухаживать работники лесничества", - уточнили в ведомстве.

Специалисты будут следить за влажностью субстрата и в зависимости от погоды поливать и подкармливать деревца. На зиму они укроют сеянцы землёй и опилками, а сверху их утеплит снег. К весне растения окрепнут, стволы одеревенеют, и они будут готовы к пересадке на безлесные участки.

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# сосны , теплица , тюменское лесничество

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