Сосны из умной теплицы Тюменского лесничества перезимуют на поле доращивания

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Саженцы сосны, которые выращены в технологичной теплице, переместили на поле доращивания в Тюменском лесничестве на зимовку. Чтобы смена среды на естественную прошла без стресса, сосны к этому подготовили заранее, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"С августа уменьшали число поливов и интенсивно проветривали теплицу, приближая температуру в ней к уличным условиям. Вне дома наши зеленые питомцы живут уже пару недель и чувствуют себя хорошо. До наступления холодов за ними продолжат ухаживать работники лесничества", - уточнили в ведомстве.

Специалисты будут следить за влажностью субстрата и в зависимости от погоды поливать и подкармливать деревца. На зиму они укроют сеянцы землёй и опилками, а сверху их утеплит снег. К весне растения окрепнут, стволы одеревенеют, и они будут готовы к пересадке на безлесные участки.