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Теплицу на 250 тысяч сеянцев сосны открыли в тюменском лесничестве

Экономика, 18:31 29 июня 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Технологичную теплицу в 480 кв. м на 250 тыс. сеянцев сосны в год запустили в тюменском лесничестве. Это в 10 раз больше, чем в открытом лесопитомнике такой же площади, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Тепличный комплекс существенно облегчает человеческий труд, многие процессы здесь механизированы. Поливом и подкормкой растений занимается поливочная рампа с заданной цикличностью. Это повышает выживаемость растений до 90 %. Саженцы в таких условиях уже за год вырастают до нужных для посадки размеров, тогда как в открытом питомнике им на это требуется от двух до трех лет.

Выращивание сеянцев проводится в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".

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# лесовосстановление , саженцы , сосна , тюменская авиабаза

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