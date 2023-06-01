Теплицу на 250 тысяч сеянцев сосны открыли в тюменском лесничестве

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Технологичную теплицу в 480 кв. м на 250 тыс. сеянцев сосны в год запустили в тюменском лесничестве. Это в 10 раз больше, чем в открытом лесопитомнике такой же площади, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Тепличный комплекс существенно облегчает человеческий труд, многие процессы здесь механизированы. Поливом и подкормкой растений занимается поливочная рампа с заданной цикличностью. Это повышает выживаемость растений до 90 %. Саженцы в таких условиях уже за год вырастают до нужных для посадки размеров, тогда как в открытом питомнике им на это требуется от двух до трех лет.

Выращивание сеянцев проводится в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".