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Шоперы и фартуки с национальным орнаментом шьет жительница Тюменской области

Общество, 14:02 28 октября 2023

из архива Эльзы Шамухаметовой | Фото: из архива Эльзы Шамухаметовой

Фартуки и шоперы с национальным татарским орнаментом и домашний текстиль создает жительница с. Ярково Тюменской области Эльза Шамухаметова.

На работах можно увидеть изображения тюльпанов и другие татарские растительные мотивы. В конце сентября 2023 года Эльза защитила свой проект в администрации Ярковского района и получила поддержку на приобретение оборудования для своего дела.

"Год назад я решила начать свое дело как самозанятая – заниматься шитьем. Ранее я приобрела базовое швейное оборудование: оверлок и швейную машину. Стала шить домашний текстиль, фартуки, салфетки, кухонные полотенца. Потихоньку начала все это реализовывать через соцсети, интернет-сервис для размещения объявлений. В центре занятости мне рассказали о возможности получения поддержки в размере 192 тысяч рублей", – поделилась мастерица в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

Полученная сумма пошла на приобретение вышивальной машины.

С весны женщина шьет текстильные изделия с национальными мотивами. Ее шопер, украшенный орнаментом, заметила на "Ночи музеев" в Ембаево. Также Эльза Шамухаметова участвовала в областном Сабантуе, который состоялся в д. Тураева Тюменского района, на фестивале "Сибирский баурсак" в п. Прииртышском Тобольского района.

Изделия мастерицы приобретали не только жители Тюмени, Тобольска. Заказы делают по всей стране. Помимо изделий с национальным орнаментом Эльза Шамухаметова создает обычные вещи, делает именную вышивку. Однажды набор фартуков из натурального льна с кружевом заказали в Москву.

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Инна Пахомова

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# самозанятость

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