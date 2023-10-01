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На геопортале Тюменской области размещена 21 тематическая карта

Общество, 12:35 30 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 22 тыс. человек пользуются ресурсом геопортала Тюменской области, на котором размещена 21 тематическая карта с 210 слоями данных. Самые посещаемые - "Охотпользование", "Лесной комплекс" и "Информатизация", сообщает региональный департамент информатизации.

Карту "Охотпользование" посетили 7 тыс. 661 человек. В ней представлены: зоны нагонки охотничьих собак, территории закрепленных охотничьих угодий, охотничьи ресурсы, сведения о ДТП с дикими животными и другое.

У карты "Лесного комплекса" 2 тыс. 856 пользователей. Данные карты: оборудованные места для отдыха, лесопарковый зеленый пояс, леса зеленых и лесопарковых зон, информация о системах видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой, данные о лесничествах.

Данные карты "Информатизация": зоны покрытия сотовой связью 4G, 3G, 2G; точки доступа к сети бесплатного интернета "TyumenFree"; пункты коллективного доступа к сети "Интернет" и узлы связи; данные о классах РобоЛаб и АйТиЛаб Центра робототехники и АСУ Тюменской области; информация по камерам видеонаблюдения на улицах города.

Карту "Информатизация" посетили более 3,5 тыс. пользователей.

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