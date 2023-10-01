Правительство Тюменской области подписало соглашение с Российским обществом "Знание"

| Фото: Евгений Бабенко | Фото: Евгений Бабенко

Соглашение о сотрудничестве заключили правительство Тюменской области и Российское общество "Знание". Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный.

Тюменская область готова принимать участие в различных федеральных мероприятиях, реализуемых обществом, которое было воссоздано по поручению президента РФ Владимира Путина.

Только за прошедшие четыре месяца Тюменское региональное отделение Российского общества "Знание" провело в общей сложности 210 мероприятий с охватом более 5 тыс. 500 слушателей, отметил Александр Моор.

В обществе сегодня работают более 23 тыс. лекторов. Уже прочитано свыше 100 тыс. лекций с общим охватом аудитории порядка 50 млн слушателей, создано 4 тыс. 200 часов просветительского контента с общим количеством просмотров более 1,4 млрд.

Торжественная церемония подписания соглашения состоялась в рамках заседания Наблюдательного совета Тюменского регионального отделения Российского общества "Знание".

Евгений Бабенко