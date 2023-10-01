Банк России повысил ключевую ставку до 15 % годовых

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Повышение ключевой ставки на 200 базисных пункта, до 15% годовых, - такое решение принял совет директоров Банка России 27 октября. Это необходимо для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4 % в 2024 году, сообщает пресс-служба ЦБ.

Центробанк будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7–7,5%. По оценке на 23 октября она повысилась до 6,6%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Принятое Банком России решение по ключевой ставке ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике. Это означает, что в 2024 году проинфляционный эффект от более высокого бюджетного стимула на внутренний спрос будет компенсирован меньшим кредитным импульсом, уверены эксперты.