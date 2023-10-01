  • 28 октября 202328.10.2023суббота
  • USD93,2174
    EUR98,3504
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Банк России повысил ключевую ставку до 15 % годовых

Общество, 18:49 27 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Повышение ключевой ставки на 200 базисных пункта, до 15% годовых, - такое решение принял совет директоров Банка России 27 октября. Это необходимо для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4 % в 2024 году, сообщает пресс-служба ЦБ.

Центробанк будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7–7,5%. По оценке на 23 октября она повысилась до 6,6%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Принятое Банком России решение по ключевой ставке ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций в экономике. Это означает, что в 2024 году проинфляционный эффект от более высокого бюджетного стимула на внутренний спрос будет компенсирован меньшим кредитным импульсом, уверены эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Банк России , инфляция , ключевая ставка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 27.10.2023Владимир Якушев принял участие в молодёжном образовательном форуме Свердловской магистрали
19:40 27.10.2023Тюменские предприниматели украсят город к Новому году
19:23 27.10.2023Правительство Тюменской области подписало соглашение с Российским обществом "Знание"
19:07 27.10.2023Супруги Киричук раскрыли тюменцам секрет долгой счастливой жизни