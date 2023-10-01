Тюменские предприниматели украсят город к Новому году

| Фото: из ТГ-канала главы Тюмени | Фото: из ТГ-канала главы Тюмени

Тюменские предприниматели оформят областную столицу к зимним праздникам. Бюджетные средства потратят на установку существующих световых композиций, их ремонт и техническое обслуживание, сообщает глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Тelegram-канале.

"Я провел встречу с представителями строительных компаний, сетевых организаций, банковской сферы, нефтегазовой отрасли, мы обсудили предложения предпринимателей, как будем вместе оформлять город к зимним праздникам. Мне приятно, что появились новые компании, готовые принять участие в подготовке к ним и сделать необычные и запоминающиеся территории", -сказал Руслан Кухарук.

На площади у Технопарка одной из строительных компаний предлагается сделать площадку "Космо", на Цветном бульваре другой застройщик уже приступил к работам по установке большого катка с павильоном-раздевалкой. Также прозвучали идеи украсить другие скверы и набережную.

По итогам встречи была создана рабочая группа, которая объединит все предложения по новогодним проектам и будет оказывать содействие в их реализации.