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Тюменские предприниматели украсят город к Новому году

Общество, 19:40 27 октября 2023

из ТГ-канала главы Тюмени | Фото: из ТГ-канала главы Тюмени

Тюменские предприниматели оформят областную столицу к зимним праздникам. Бюджетные средства потратят на установку существующих световых композиций, их ремонт и техническое обслуживание, сообщает глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Тelegram-канале.

"Я провел встречу с представителями строительных компаний, сетевых организаций, банковской сферы, нефтегазовой отрасли, мы обсудили предложения предпринимателей, как будем вместе оформлять город к зимним праздникам. Мне приятно, что появились новые компании, готовые принять участие в подготовке к ним и сделать необычные и запоминающиеся территории", -сказал Руслан Кухарук.

На площади у Технопарка одной из строительных компаний предлагается сделать площадку "Космо", на Цветном бульваре другой застройщик уже приступил к работам по установке большого катка с павильоном-раздевалкой. Также прозвучали идеи украсить другие скверы и набережную.

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По итогам встречи была создана рабочая группа, которая объединит все предложения по новогодним проектам и будет оказывать содействие в их реализации.

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# Новый год , предпринимательство , Руслан Кухарук

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