В Тюменской области на учете состоит более 750 тыс. транспортных средств

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 750 тыс. транспортных средств состоит на учете в Тюменской области. Ежегодно регистрируется около 30 тыс. новых, сообщает информационный центр правительства региона.

По муниципальным и межмуниципальным маршрутам передвигаются свыше двух тысяч автобусов.

Напомним, 29 октября отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. С праздником тюменцев поздравил глава региона Александр Моор.