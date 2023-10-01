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В Тюменской области на учете состоит более 750 тыс. транспортных средств

Общество, 10:24 29 октября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 750 тыс. транспортных средств состоит на учете в Тюменской области. Ежегодно регистрируется около 30 тыс. новых, сообщает информационный центр правительства региона.

По муниципальным и межмуниципальным маршрутам передвигаются свыше двух тысяч автобусов.

Напомним, 29 октября отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. С праздником тюменцев поздравил глава региона Александр Моор.

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# автомобилисты , Александр Моор , День автомобилиста

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