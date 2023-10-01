Александр Моор поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодно жители и гости региона имеют возможность передвигаться по 753 муниципальным и межмуниципальным автобусным маршрутам на территории Тюменской области. А общее число задействованных на них автобусов составляет свыше двух тысяч единиц. Надежность работы отрасли обеспечивают сотрудники автомобильного и городского пассажирского транспорта. Регулярно выходя в рейсы, перевозя людей и грузы, они вносят весомый вклад в транспортную мобильность земляков, социально-экономическое развитие региона.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя ветеранов и работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

По словам главы региона, каждый год обновляется и расширяется дорожная инфраструктура, растет ее пропускная способность. Это, безусловно, повышает комфорт и транспортную доступность. Но вместе с тем накладывает на водителей еще большую ответственность в части соблюдения правил дорожного движения, особенно скоростного режима. По данным статистики основные причины ДТП – превышение скорости и выезд на встречную полосу. От водителей, от их ответственности, внимательности и законопослушности зависит безопасность их и всех пассажиров.

"В Тюменской области на учёте состоит более 750 тысяч транспортных средств, ежегодно регистрируется около 30 тысяч новых. В День автомобилиста желаю всем, кто за рулем, безаварийности, неукоснительного соблюдения ПДД, уважительного отношения к участникам дорожного движения. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким", - сказал Александр Моор.