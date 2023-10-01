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ТюмГУ опубликовал снимок со спутника "UTMN-2"

Общество, 10:46 30 октября 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Снимок с космического аппарата "UTMN-2", находящегося на малой орбите, опубликовал ТюмГУ. На синтезированном изображении из видимого и инфракрасного диапазона отчетливо видно смешение вод поверхностных и речных стоков в северной части Каспийского моря.

Благодаря инфракрасному каналу в данных ученые могут судить о температурах вод, формирующих данный сток, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. Снимок сделан на камеру для диагностики тропосферы и водоемов методом спутниковой инфракрасной термометрии.

"UTMN-2", в разработке которого приняли участие школьники, студенты и специалисты ТюмГУ, был выведен на орбиту в июне 2023 года. Создание малых космических аппаратов ведется в рамках проекта "Созвездие школьных спутников".

"Пространственное разрешение является оптимальным для проведения метеорологического мониторинга на региональном или суб-континентальном уровне", – рассказал начальник отдела дистанционного зондирования и геоинформационных систем НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов Николай Приходько.

Метод инфракрасной термометрии применяется в дистанционном зондировании для мониторинга температуры поверхности суши, океана, атмосферы и позволяет получать информацию о температурных аномалиях, выявлять зоны теплового загрязнения, оценивать эффективность систем охлаждения и многое другое.

Также метод эффективен для определения температуры облаков и прогнозов погоды, вычисления очагов природных пожаров, "острова тепла" вокруг крупных городов и других объектов.

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# спутники , ТюмГУ

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