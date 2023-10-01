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В Тюмени ожидается потепление до плюс пяти градусов

Общество, 11:51 30 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление до плюс пяти градусов ожидается в Тюмени 3 ноября, сообщает центр "Фобос".

Днем 30 октября - переменная облачность, небольшой снег, минус 1 - минус 3 градуса, ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером - небольшой снег. Ближайшей ночью переменная облачность, температура минус 6 - минус 8. Атмосферное давление в пределах нормы.

31 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью минус 6 - минус 8, днем минус 2 - минус 4, ветер юго-восточный, умеренный.

В среду, 1 ноября, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью минус 4 - минус 6, днем минус 1 - минус 3, ветер западный, умеренный.

Теплеть начнет 2 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью плюс 2 - плюс 4, днем 0 - минус 2, ветер слабый.

3 ноября, в пятницу, ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью 0 - плюс 2, днем плюс 3 - плюс 5, ветер юго-западный, умеренный.

В субботу, 4 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег; ночью и днем плюс 1 - плюс 3, ветер западный, умеренный.

5 ноября ожидается ясная погода; ночью и днем минус 3 - минус 5, ветер северо-западный, умеренный.

Евгения Тенегина

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