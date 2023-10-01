20 нарядов ДПС несут службу на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск 30 октября

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Контроль за движением на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск усиливает Госавтоинспекция Тюменской области 30 октября. 20 нарядов ДПС будут нести службу на трассе от Тюмени до Уватского района.

Кроме того, сегодня на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск семь передвижных комплексов фотовидеофиксации контролируют скоростной режим в Тюменском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах, три стационарных комплекса - в Тюменском, Ярковском и Тобольском районах.

127 ДТП произошло на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в 2023 году, в авариях погибли 43 человека, 189 были ранены, напомнили в Госавтоинспекции.