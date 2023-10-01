648 рабочих и 400 спецмашин убирают снег в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 400 единиц техники вышло на уборку снега с городских улиц в дневную смену, сообщает администрация Тюмени. С началом снегопада организовано сплошное прометание проезжей части, тротуаров с противогололедной обработкой.

Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, наземным и надземным пешеходным переходам.

На улицах работает 81 комбинированная дорожная машина, 129 тракторов, 81 погрузчик, 80 самосвалов. Дорожную сеть протяженностью более 1 тыс. 150 км обслуживают 648 рабочих.

Подрядные организации работают на улицах: Герцена, Осипенко, Пермякова, Мельникайте, 50 лет Октября, Щербакова, Комсомольской, Холодильной. Сервис в режиме онлайн показывает, сколько спецтехники задействовано и маршруты ее движения.