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648 рабочих и 400 спецмашин убирают снег в Тюмени

Общество, 11:40 30 октября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 400 единиц техники вышло на уборку снега с городских улиц в дневную смену, сообщает администрация Тюмени. С началом снегопада организовано сплошное прометание проезжей части, тротуаров с противогололедной обработкой.

Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, наземным и надземным пешеходным переходам.

На улицах работает 81 комбинированная дорожная машина, 129 тракторов, 81 погрузчик, 80 самосвалов. Дорожную сеть протяженностью более 1 тыс. 150 км обслуживают 648 рабочих.

Подрядные организации работают на улицах: Герцена, Осипенко, Пермякова, Мельникайте, 50 лет Октября, Щербакова, Комсомольской, Холодильной. Сервис в режиме онлайн показывает, сколько спецтехники задействовано и маршруты ее движения.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# уборка снега

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