512 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса работают в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 3% в УФО за год и составило 512 тыс. предприятий. Число занятых в сфере МСП увеличилось почти на 8% – теперь это 2,4 млн человек, а количество самозанятых за год выросло более чем на 50%: по данным на начало октября, такой статус имеют 628 тыс. жителей УФО, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО.

"Бизнес выходит из "тени", развивается, создаёт новые рабочие места. Это говорит о том, что предложенные Правительством меры поддержки работают. Вместе с тем сохраняется ряд проблем, которые осложняют работу бизнеса: нехватка квалифицированных кадров, трудности с привлечением финансирования проектов и ведением отчётности, разнородные требования к получению разных мер поддержки, сложности со сбытом и другие. Все они должны получить должную проработку на всех уровнях", - сказал полпред президента Владимир Якушев.