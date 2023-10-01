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512 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса работают в УФО

Общество, 17:10 30 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 3% в УФО за год и составило 512 тыс. предприятий. Число занятых в сфере МСП увеличилось почти на 8% – теперь это 2,4 млн человек, а количество самозанятых за год выросло более чем на 50%: по данным на начало октября, такой статус имеют 628 тыс. жителей УФО, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО.

"Бизнес выходит из "тени", развивается, создаёт новые рабочие места. Это говорит о том, что предложенные Правительством меры поддержки работают. Вместе с тем сохраняется ряд проблем, которые осложняют работу бизнеса: нехватка квалифицированных кадров, трудности с привлечением финансирования проектов и ведением отчётности, разнородные требования к получению разных мер поддержки, сложности со сбытом и другие. Все они должны получить должную проработку на всех уровнях", - сказал полпред президента Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , малый и средний бизнес

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